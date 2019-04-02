ЦИК Украины назвал результаты голосования на выборах президента за рубежом

Стали известны результаты голосования на выборах президента Украины за рубежом. Результаты опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Голоса избирателей заграничного округа распределились следующим образом:
Пётр Порошенко — 38,93% Владимир Зеленский — 26,01% Анатолий Гриценко — 10,64% Игорь Смешко — 6,62% Руслан Кошулинский — 4,67% Юлия Тимошенко — 4,21% Юрий Бойко — 3,91% Александр Вилкул — 1,80%
Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинцев. Отмечается, что 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, состоящему из 101 участка.
Напомним, 31 марта прошёл первый этап выборов в президенты Украины. Кандидат Владимир Зеленский лидирует с 30,26% после обработки 90% бюллетеней.
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