В Москве предложили запретить использовать животных в качестве попрошаек

Сейчас обсуждается возможность принятия этой инициативы и возможные пути её реализации.

Депутаты Мосгордумы предложили ввести запрет на использование животных при попрошайничестве. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщила председатель комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова.

Она отметила, что сейчас под запрет попадает торговля животными в несанкционированных местах, фотографирование и их использование в разного рода развлечениях. В то же время попрошайничество с питомцами никак не наказывается законом.

— Я думаю, что, может быть, мы как правку к этому закону внесём, чтобы не только использование в целях отдыха, развлечения или демонстрации, но и попрошайничество включить туда, в ту статью, где есть запреты, — заявила Зотова.

Сейчас обсуждается возможность принятия этой инициативы и возможные пути её реализации.