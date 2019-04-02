Московские биологи требуют запретить дельфинотерапию

Специалисты считают, что подобное лечение может быть опасно как для ребёнка, так и для животного.

Доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветмедицины и биотехнологии им. Скрябина Татьяна Денисенко заявила агентству "Москва", что в разработанные Минкультуры РФ требования по содержанию и использованию животных надо внести запрет на дельфинотерапию, которая может навредить как человеку, так и дельфину.

— Дельфинотерапия — коммерческий проект. Ни в одном из дельфинариев, где её проводят, нет медспециалиста, который с ребёнком разрабатывал бы специальную программу. Вода, в которой плавают дети, не соответствует санэпидправилам. Если сравнивать с нормами, используемыми для спортивных бассейнов, то там количество микрофлоры в тысячу раз меньше, чем в бассейне у животных. У животных нельзя так продезинфицировать воду, чтобы полностью убрать микробы. Из-за большого количества дезинфицирующих средств дельфины обожгут кожу, там и так много хлорки, — объяснила Денисенко.

Она отметила, что плавание с дельфинами не несёт ожидаемой пользы и даже может быть опасным, поскольку животное может оказаться в плохом настроении и даже укусить.

— Дельфинотерапия — это развод для тех, кто верит в чудо. Ребёнка может спасти лишь комплексная терапия с настоящими медицинскими специалистами, — указала эксперт.

Также Денисенко добавила, что есть заболевания, общие для людей и животных, поэтому контакт может грозить заражением. Кроме того, человек может прийти к дельфину со своей болезнью.

— Ребёнок никогда не тестируется на наличие тех же золотистых стафилококков, а ведь он может болеть. Дельфины могут этим заражаться и очень тяжело этим болеть, — рассказала микробиолог.

Ранее Минкультуры России подготовило инициативу о требованиях к использованию животных и их содержанию, в том числе в зоопарках, зоосадах, зоотеатрах, дельфинариях, цирках, океанариумах. Документ вынесен на общественное обсуждение.