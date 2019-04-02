Диетолог рассказала, как быстро человек может отвыкнуть от сладкого

Специалисты исследовательского центра питания и биотехнологии рекомендовали россиянам урезать потребление сахара ради собственного здоровья.

Страдающие ожирением люди должны употреблять не более двух столовых ложек сахара в сутки. В то же время достаточно всего лишь две недели не употреблять сладости, чтобы отказ от сахара вошёл в привычку. Такие данные приводит заместитель главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России, ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Погожева.

— Избыточное потребление сахара ведёт к развитию многих заболеваний: ожирению, сахарному диабету второго типа и гиперлипидемии, которая может стать причиной развития ишемической болезни сердца. Эти заболевания занимают более 50% среди причин общей смертности населения, поэтому снижение сахара является первостепенной задачей. К отмене сахара как вкусовой привычке человек может привыкнуть за две недели, — сообщила специалист-диетолог агентству городских новостей "Москва".

Нормой употребления сладкого Погожева назвала употребление 10% от калорийности рациона. Она пояснила, что в среднем за сутки человек должен употреблять две тысячи калорий. В таком случае суточный объём сахара не должен превышать массу в 50 граммов или две столовые ложки.

— Отмечу, это считается по формуле: 10% от общей калорийности рациона нужно ещё умножить на калорийность сахара. В это количество сахара входит то, что добавляется в чай, содержится в соусах, кондитерских изделиях — во всей пище. Но эта норма относится только к людям с нормальной массой тела, а людям с избыточной массой тела, сахарным диабетом второго типа, гиперлипидемией IIB или IV типа лучше вовсе исключить сахар из рациона, — заметила Погожева.