Фигуранты дела о теракте в Петербурге заявили, что не признают вины

Десять фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга не признают вины. Об этом они заявили журналистам перед началом суда, передаёт РИА "Новости".

Сегодня Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемых в совершении теракта в Петербургском метрополитене в 2017 году.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2". Бомбу в действие привёл террорист-смертник.