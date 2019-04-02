Фигуранты дела о теракте в Петербурге заявили, что не признают вины

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Фигуранты дела о теракте в Петербурге заявили, что не признают вины

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Один из обвиняемых по делу об организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Десять фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга не признают вины. Об этом они заявили журналистам перед началом суда, передаёт РИА "Новости".

Сегодня Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемых в совершении теракта в Петербургском метрополитене в 2017 году.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2". Бомбу в действие привёл террорист-смертник.

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