В "Москино" бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей

Показы сразу шести советских кинокартин будут проходить 10 и 11 апреля этого года.

Советские фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в городских кинотеатрах "Москино". Показы будут проведены 10 и 11 апреля. Информация об этом появилась на сайте мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что показы приурочены к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Всего в программу вошли шесть советских художественных и документальных фильмов.

Показы будут бесплатные. 10 и 11 апреля можно будет увидеть "Судьбу человека" (1959), "Взорванный ад" (1967), "Обыкновенный фашизм" (1965), "Земля, до востребования" (1972), военную драму "Иди и смотри" (1985), а также "Родины солдат" (1975).