В России число уголовных дел о врачебных ошибках за год выросло на 24%

Всего за указанный период от граждан поступило примерно 6,6 тысячи жалоб на работу медиков.

За 2018 год в России на 24% выросло число уголовных дел о врачебных ошибках. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Следственного комитета России.

В прошлом году было возбуждено 2,2 тысячи уголовных дел. Для сравнения, в 2017 году было возбуждено 1,7 тысячи уголовных дел. Всего в 2018 году от граждан поступило примерно 6,6 тысячи жалоб на работу медиков, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Как ранее писал Лайф, учёные нашли связь между благодарностью пациента и эффективностью его лечения.