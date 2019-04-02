Против иллюзиониста Дэвида Блейна начали расследование о сексуальном насилии

Популярный шоумен пока что не комментирует новые обвинения в насилии в свой адрес.

Полиция города Нью-Йорка начала расследование о сексуальном насилии в отношении популярного иллюзиониста Дэвида Блейна. Об этом сообщает CNN.

Детективы уже взяли показания у двух женщин. Одна из них заявила, что она якобы стала жертвой насилия со стороны иллюзиониста в 1998 году. У этого инцидента уже вышел срок давности. Сам Блейн не комментирует обвинения в свой адрес.

Напомним, осенью 2017 года Блейна в изнасиловании обвинила Наташа Принс (британская модель). Год спустя стало известно, что полиция не предъявила иллюзионисту обвинения. Сама женщина заявила, что инцидент произошёл летом 2004 года.