В Москве предъявили обвинение экс-полицейскому, похитившему двух девочек

Бывшему сотруднику полиции, похитившему двух 14-летних девочек на юго-востоке Москвы, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

— Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), — говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, бывшего полицейского в Москве заподозрили в похищении двух двоюродных сестёр. Как рассказала бабушка одной из девочек, злоумышленник увёл подростков с детской площадки, пригрозив убийством. Уже в своей квартире мужчина заставил их раздеться и намекнул, что они могут стать его 41-й и 42-й жертвами.

Лайф нашёл свидетеля преступления, который не стал спрашивать знакомого о его "спутницах", ничего не заподозрив.