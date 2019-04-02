Мэр Курска подал в отставку

66-летний Николай Овчаров возглавлял город с 2008 года. Причины его решения оставить пост неизвестны.

Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку. Такое заявление прозвучало на сегодняшнем заседании депутатов городского собрания, где градоначальник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении полномочий. Информацию о готовящейся отставке подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе мэрии. Причины решения Овчарова не разглашаются.

— На заседании горсобрания мэр предложил внести в повестку вопрос о досрочном сложении полномочий главы города. Сейчас проводится закрытое заседание комитетов городского собрания с рассмотрением этого вопроса, — приводит издание слова собеседника в горадминистрации.

66-летний Николай Овчаров возглавляет мэрию Курска с 2008 года. Дважды — в 2008 и 2013 годах — избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского собрания, а 9 ноября 2017 года был назначен главой города по результатам открытого конкурса.