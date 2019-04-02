В Омске двое отвергнутых парней напали с ножами на сожителей своих бывших

Один из пострадавших не выжил в результате нападения, другой был госпитализирован.

В Омске двое парней напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, информирует Следственное управление Следственного комитета России по Омской области.

В ночь на 2 апреля в подъезде дома на 6-й Ленинградской улице полиция обнаружила тело 21-летнего местного жителя с ножевыми ранениями, ещё один пострадавший 24 лет госпитализирован с повреждением колена.

— По версии следствия, подозреваемые ранее встречались с 20-летними девушками, проживавшими вместе на съёмной квартире, но расстались, а девушки познакомились и стали встречаться с другими парнями, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 1 апреля подозреваемые, распив вместе бутылку водки, решили пойти к бывшим. Им заранее было известно, что в квартире находятся молодые люди, поэтому взяли с собой ножи. Преступники открыли дверь ключами и в присутствии девушек и полуторагодовалого малыша одной из них напали на соперников.

Подозреваемые сбежали с места преступления, однако сотрудники уголовного розыска задержали их уже через полчаса.

Следователи допрашивают свидетелей. Возбуждено дело по статье "Убийство".