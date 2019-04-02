Названа дата выхода шлема виртуальной реальности от Valve

Устройство получило название Valve Index, а его презентация должна состояться 1 мая.

Страница шлема виртуальной реальности Valve Index появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam раньше времени. Разработчики уже убрали страницу, однако пользователи Сети успели зафиксировать опубликованную информацию. Об этом сообщает The Verge.

Шлем получит встроенные динамики, широкую и узкую насадку для лица, адаптер питания, а также порты DisplayPort 1.2 и USB 3.0. Разработчики обещают удивить геймеров, а также фанатов виртуальной реальности.

Релиз шлема запланирован на 15 июня. Презентация гаджета состоится 1 мая.