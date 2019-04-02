Родные Юлии Началовой высказались против идеи снять фильм о певице

Родители певицы Юлии Началовой не поддержали идею снять о ней документальный фильм. Об этом в "Инстаграме" сообщила представительница артистки Анна Исаева.
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Утро началось для меня бомбежкой СМИ СО всех сторон. Чего же еще можно было ожидать? Оказывается пошла «официальная» информация о сьемках фильма про Юлию и даже со слов журналистов снята финальная сцена. Я могу сказать только одно- родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой сьемки звонили однажды с этой идеей, но мы ее не поддержали. Ни идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми. Мы пока НИКАКИХ ИДЕЙ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ . Потому , что у нас есть СВОИ ИДЕИ и пожелания на этот счет. А главное возможности- более профессиональные и масштабные. Пожалуйста, уважайте память Юли и дайте ее семье принять самостоятельные решения о сохранении светлой памяти их дочери. Прошу вас. #началова #кино #память #кинофильм
Она отметила, что в СМИ появилась "официальная" информация о том, что памяти Началовой могут снять документальный фильм.
— Я могу сказать только одно — родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой съёмки звонили однажды с этой идеей, но мы её не поддержали, — написала Исаева.
По её словам, они также не стали поддерживать идею концерта памяти Началовой, так как имеют на этот счёт свои предложения, которые могут быть реализованы более профессионально. Кроме того, представительница Началовой призвала уважать её память.
Ранее в СМИ появилась информация, что о Юлии Началовой снимут полнометражный документальный фильм. Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Певицу похоронили в её любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что Началова скончалась от сепсиса — заражения крови.
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