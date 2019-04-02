Родные Юлии Началовой высказались против идеи снять фильм о певице

Они также заявили, что имеют ряд собственных идей на этот счёт, которые могут быть реализованы более профессионально.

Родители певицы Юлии Началовой не поддержали идею снять о ней документальный фильм. Об этом в "Инстаграме" сообщила представительница артистки Анна Исаева.

Она отметила, что в СМИ появилась "официальная" информация о том, что памяти Началовой могут снять документальный фильм.

— Я могу сказать только одно — родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой съёмки звонили однажды с этой идеей, но мы её не поддержали, — написала Исаева.

По её словам, они также не стали поддерживать идею концерта памяти Началовой, так как имеют на этот счёт свои предложения, которые могут быть реализованы более профессионально. Кроме того, представительница Началовой призвала уважать её память.

Ранее в СМИ появилась информация, что о Юлии Началовой снимут полнометражный документальный фильм. Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Певицу похоронили в её любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что Началова скончалась от сепсиса — заражения крови.