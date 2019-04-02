Житель Хакасии убил свою кошку, посчитав, что она одержима злым духом

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Житель Хакасии убил свою кошку, посчитав, что она одержима злым духом

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Фото: © Pixabay

Полиция задержала мужчину, после чего он был отправлен на лечение в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу.

Жители города Абакан в Хакасии обратились в полицию с жалобой на неадекватного мужчину около одной из остановок общественного транспорта. Прибывшим на место полицейским сам нарушитель спокойствия тут же признался, что только расправился с собственной кошкой.

Как выяснилось в ходе дальнейшей проверки, гражданин 1964 года рождения на улице убил свою кошку. Полицейским он пояснил, что в животное вселился злой дух, — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, а мужчина помещён на лечение в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу.

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