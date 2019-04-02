Песков анонсировал встречу Путина с главой ВЭБ Шуваловым

Также представитель Кремля рассказал о подготовке российского лидера к Арктическому форуму в Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о расписании главы государства на сегодняшний день. По его словам, сегодня в Кремле состоится несколько совещаний и встреч, в том числе с главой Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорем Шуваловым.

— Придёт с докладом Игорь Шувалов, расскажет, как живёт ВЭБ, как он провёл 2018 год с точки зрения реорганизации, которую претерпел, что происходит сейчас. Президент получает информацию от институтов развития, чтобы сверить часы, — пояснил Песков.

Также, отметил представитель президента, Путин ведёт подготовку к предстоящим мероприятиям.

— Вы знаете, что будет Арктический форум в Санкт-Петербурге. 9 апреля он откроется. Насыщенное мероприятие "Арктика — территория диалога", много двусторонних встреч, — отметил он.