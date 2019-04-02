В Кремле подтвердили переговоры Путина и Нетаньяху 4 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию о визите в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
— Израильские коллеги уже сообщили — достигнута договорённость, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер Нетаньяху, — заявил Песков.
Он подчеркнул, что Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху проведут рабочие переговоры и "сверят часы".
Ранее пресс-служба главы израильского кабмина сообщила, что Нетаньяху посетит с официальным визитом Москву 4 апреля.
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