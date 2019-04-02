В Кремле подтвердили переговоры Путина и Нетаньяху 4 апреля

Читайте также

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Нетаньяху 4 апреля

31

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию о визите в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израильские коллеги уже сообщили — достигнута договорённость, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер Нетаньяху, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху проведут рабочие переговоры и "сверят часы".

Ранее пресс-служба главы израильского кабмина сообщила, что Нетаньяху посетит с официальным визитом Москву 4 апреля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×