Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк о "вмешательстве"

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к избирательным процессам, проходящим на территории других государств. Теперь, когда это подтвердил доклад спецпрокурора Мюллера, пришло время посмеяться.

Посольство России в США в своём официальном аккаунте в "Твиттере" объявило конкурс на лучшую фейковую новость о "российском вмешательстве" в американские выборы. Таким образом дипмиссия отреагировала на завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который как раз и искал подтверждения мифа о вмешательстве Кремля в электоральные процессы на территории Штатов.

Напомним, американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера 24 марта. Вывод в нём содержится такой: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно.

Что касается самого главы Белого дома, то он назвал позорным сам факт появления такого расследования.