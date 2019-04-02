Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк о "вмешательстве"

Посольство России в США в своём официальном аккаунте в "Твиттере" объявило конкурс на лучшую фейковую новость о "российском вмешательстве" в американские выборы. Таким образом дипмиссия отреагировала на завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который как раз и искал подтверждения мифа о вмешательстве Кремля в электоральные процессы на территории Штатов.
‼️ Now when the #MuellerReport is completed we would like to announce a contest for the best fake news on #RussiaGate #RussianInterference #RussianCollusion #RussianMeddling 📥 pic.twitter.com/19dxLKHynH— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 1 апреля 2019 г.
Напомним, американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера 24 марта. Вывод в нём содержится такой: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно.
Что касается самого главы Белого дома, то он назвал позорным сам факт появления такого расследования.
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