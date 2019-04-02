Песков прокомментировал информацию о кредите в $600 млн для Белоруссии

Представитель Кремля указал на то, что сейчас этот вопрос находится в проработке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что Москва предоставит Минску кредит в 600 миллионов долларов.

— Этот вопрос, равно как и многие другие, связанные с сотрудничеством РФ — Белоруссия, ... постоянно на повестке дня переговоров. Обсуждались на переговорах двух президентов — [Владимира] Путина и [Александра] Лукашенко, в том числе в Сочи... Вопрос обсуждается, не стал бы делать официальных заявлений, давайте дождёмся момента, — сказал Песков.

По его словам, сейчас данный вопрос находится в проработке и официальное заявление на этот счёт будет сделано позднее.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Белоруссия получит от России госкредит в размере до 600 миллионов долларов.