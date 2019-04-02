Божена Рынска сменила фамилию

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Божена Рынска сменила фамилию

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Калинников

Журналистка выразила надежду на то, что новая фамилия к ней "приклеится", и добавила, что старая ей больше не нужна.

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила о том, что сменила фамилию. Об этом она рассказала в своём фейсбуке.

Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко, — написала Рынска.

Позже она сделала ещё одну публикацию, в которой выразила надежду на то, что фамилия покойного мужа к ней "приклеится", после чего добавила, что старая ей больше не нужна.

Напомним, Игоря Малашенко нашли мёртвым на собственной вилле в Испании, о чём стало известно 24 февраля. Официальной версией случившегося считают самоубийство.

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