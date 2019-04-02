ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают отношения РФ и Белоруссии

Абсолютное большинство жителей России назвали отношения двух стран дружескими, спокойными и добрососедскими.

Почти треть россиян (30%) охарактеризовала взаимоотношения своей страны с Белоруссией как спокойные и нормальные. 22% жителей России назвали их дружественными, 15% — хорошими и добрососедскими. И лишь один процент считает, что между двумя государствами якобы наблюдается вражда. Такие данные опроса россиян, проведённого в честь Дня единения народов двух стран, приводит ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что примерно каждый второй (49%) в курсе, что Россия и Белоруссия находятся в статусе Союзного государства. Однако интерес к данной теме мало кто проявляет. А 48% вовсе считают, что государствам скорее не стоит идти по пути дальнейшей интеграции и объединяться в одну страну. В то же время 35% выступают за объединение либо вхождение Белоруссии в состав России на правах субъекта РФ.

Чуть больше половины опрошенных сказали, что за последний год отношения между странами остались на прежнем уровне. Улучшились — заявили 14% респондентов. Противоположное мнение высказали 22% россиян. 13% затруднились дать ответ.

Отметим, опрос проводился по телефону с 15 января. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек.

Как сообщал Лайф, ранее президенты обеих стран обменялись поздравлениями. Глава России Владимир Путин заявил, что координация усилий стран в сферах обороны и внешней политики помогает укреплять позиции России и Белоруссии в мире.