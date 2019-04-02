Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после боя с Макгрегором

По его словам, в ходе разговора, который продолжался около минуты, глава государства призвал лучше контролировать свои эмоции.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о звонке президента страны Владимира Путина сразу после боя с Конором Макгрегором.

— Нас завели в подтрибунное помещение и сказали: "Нескоро выйдете". В окружении полиции пришёл звонок на телефон Ислама, сказали, что через пару минут наберёт Владимир Владимирович, — поделился Нурмагомедов.

По его словам, в ходе разговора, который продолжался около минуты, глава государства призвал лучше контролировать свои эмоции и спросил у Хабиба, как дела.