В Германии автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

На место прибыли спасатели, также были задействованы два вертолёта экстренных служб.

В Германии рейсовый автобус, на котором дети ехали в школу, влетел в дерево, в результате чего пострадало 20 человек. Об этом информирует полиция города Падерборн в земле Северный Рейн-Вестфалия.

ЧП произошло сегодня утром. На момент столкновения в автобусе было 28 пассажиров в возрасте от 12 до 52 лет, среди них оказалось много учеников местной школы. Два человека получили тяжёлые травмы.

Улица, где произошло ДТП, перекрыта полицией. На место прибыли спасатели, были задействованы два вертолёта экстренных служб.

Пока не известно, почему водитель потерял управление. Проводится расследование инцидента.