Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

По её мнению, оставшиеся в борьбе кандидаты не способны остановить войну и беду.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что не будет поддерживать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов за высший пост в стране.

Также она не будет поддерживать и действующего украинского лидера Петра Порошенко.

— Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной, — заявила Тимошенко.

По её мнению, оставшиеся в борьбе кандидаты не способны остановить войну и беду.

Ранее ЦИК Украины официально заявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.