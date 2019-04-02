Названа приоритетная версия крушения самолёта с совладелицей S7 в Германии

По данным СМИ, бизнесджет рухнул при заходе на посадку в аэропорту из-за ошибки пилота.

Ошибка пилота — наиболее вероятная причина крушения самолёта Epic LT RA-2151G, на борту которого также находились совладелец авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что лётчик Андрей Дикун при заходе на посадку снизил скорость до критической величины, самолет ушёл в плоский штопор всего за несколько километров до взлётно-посадочной полосы.

Также стало известно, что произошедшее в небе перед падением было настолько неожиданно для пилота, что он даже не успел сообщить о возникшей угрозе.

В то же время Лайф провёл собственное расследование и выяснил, что самолёт, на котором летела Наталия Филёва, считается "экспериментальным" и у него неоднократно наблюдались проблемы с эксплуатацией. В частности, канадские власти запрещали поднимать борта в воздух из-за угрозы остановки двигателя в полёте.

Напомним, 31 марта в Германии при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах разбился бизнесджет Epic LT RA-2151G. Самолёт упал в поле в паре километров от взлётно-посадочного поля и сразу же загорелся. На борту находились совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва, её отец и пилот — все они погибли. Лайф опубликовал первые кадры с места трагедии.