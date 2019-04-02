В Ингушетии наказали участников незаконного митинга, где были избиты полицейские

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин выразил уверенность, что нарушение правил проведения митингов, а тем более насилие на них, не должны оставаться безнаказанными.

Магасский районный суд Ингушетии наказал арестами и штрафами участников несанкционированного митинга, на котором применялось насилие в отношении сотрудников полиции.

За совершённые правонарушения по статье 20.2 части 6.1 КоАП наказания в виде десяти суток ареста было назначено четверым задержанным, двоим назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин выразил уверенность, что нарушение правил проведения митингов, а тем более насилие на них, не должны оставаться безнаказанными.

— Если речь, как в данном случае в Ингушетии, идёт о нарушении правил проведения митингов и нападении на сотрудников правоохранительных органов, это, конечно, преступление, причём уголовное. Митинги у нас по закону проводятся мирно, без оружия, без применения насилия к кому бы то ни было. Но если проходят провокации, то кто-то должен за это отвечать. — отметил Гринин.

По словам общественника, если активисты в Магасе вдруг осознали, что акция вышла из-под контроля, они должны были сами обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой урегулировать этот вопрос.

— Однако этого не произошло — люди в нарушение законодательства перекрыли федеральную трассу, зафиксированы факты применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, — напомнил председатель "Гражданской безопасности".

По его мнению, тут важно понимать, что оказание физического сопротивления правоохранителям, а тем более нападение на них при исполнении обязанностей — уголовное преступление.

— Если есть видеозапись, что действительно со стороны силовиков провокации не было, и нападение на росгвардейцев было спровоцировано, тогда ответственность несут как нападающие, так и зачинщики. Тем более имели место призывы в соцсетях со стороны активистов о массовых беспорядках на митинге, что также является уголовно наказуемым деянием, — подчеркнул Гринин, добавив, что в рамках уголовных дел проводится тщательное расследование.

Преступлений без наказания быть не должно. Все виновные должны получить по заслугам. Председатель "Гражданской безопасности" Сергей Гринин

Ранее стало известно о том, что сотрудники СКР при содействии коллег из ФСБ и МВД разыскивают лиц, причастных к нападению на сотрудников правопорядка в ходе митинга в Ингушетии 27 марта. В результате сотрудникам правоохранительных органов были нанесены телесные повреждения разной степени тяжести. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".