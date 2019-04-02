Экс-руководители предприятий "МиГ" и "Туполев" получили сроки за мошенничество

Кроме того, следствие наложило арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволит возместить причиненный ущерб в полном объеме. А речь, напомним, идет о 800 млн рублей.

Экс-гендиректор ОАО "МиГ — РосТ" Алексей Озеров и бывший вице-президент ПАО "Туполев" Егор Носков были приговорены к длительным срокам заключения за многомиллионную аферу с государственной недвижимостью. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СКР.

Озеров и Носков были признаны виновными в совершении преступлений по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления" и "Злоупотребление полномочиями". Общий ущерб составил около 800 млн рублей. Озерову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, Носкову — 8 лет.

— В период 2004-2011 годов обвиняемые в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО "МиГ-РосТ", ранее находившегося под контролем государства, легализацию похищенного имущества и злоупотребление полномочиями при заключении договора аренды земельного участка в Москве, а также мошенничество в отношении АО "РСК "МиГ" на сумму 200 млн рублей, — прокомментировали в следствии.