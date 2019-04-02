Момент нападения на племянницу Скрипаля в Ярославле попал на видео

Женщина сообщила о постоянном негативном отношении к ней со стороны нападавшего.

Момент избиения племянницы экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в Ярославле попал на видео, сообщает "360".

На кадрах видно, как между руководителем ТСЖ, который должен был сложить свои полномочия, и мужем Виктории Скрипаль Арсением завязалась драка, а в какой-то момент досталось и родственнице экс-сотрудника ГРУ.

В беседе с телеканалом она рассказала, что глава ТСЖ никогда не скрывал негативного к ней отношения, а особенно сильным оно стало после инцидента в Солсбери. Более того, он уже не в первый раз предпринимал попытки избить Викторию.

— Кроме как британской сволочью и упырём он меня не называет, — рассказала Скрипаль.

Ранее Лайф рассказывал, что Викторию Скрипаль и её мужа избили в Ярославле.