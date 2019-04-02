Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться в этом году

Читайте также

Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться в этом году

74

Ректор университета имени Сеченова отметил, что в настоящее время эксперты тестируют средство на животных.

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на кошек. Об этом рассказал журналистам ректор университета Пётр Глыбочко.

— По вакцине против аллергии на кошек у нас с Венским университетом уже есть наработки, положительные результаты, которые мы сегодня апробируем на животных. Думаю, в этом году мы её уже получим, — сказал Глыбочко.

<p></p>

Он отметил, что разработка ведётся совместно с коллегами из Венского университета.

Ранее сообщалось, что новый препарат будет полезен уже заболевшим людям. В его создании использовались искусственно созданные протеины.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×