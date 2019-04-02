Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться в этом году

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на кошек. Об этом рассказал журналистам ректор университета Пётр Глыбочко.
— По вакцине против аллергии на кошек у нас с Венским университетом уже есть наработки, положительные результаты, которые мы сегодня апробируем на животных. Думаю, в этом году мы её уже получим, — сказал Глыбочко.
Он отметил, что разработка ведётся совместно с коллегами из Венского университета.
Ранее сообщалось, что новый препарат будет полезен уже заболевшим людям. В его создании использовались искусственно созданные протеины.
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