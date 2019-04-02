Зеленский лидирует с 30,23% на выборах после обработки 99% протоколов

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Зеленский лидирует с 30,23% на выборах после обработки 99% протоколов

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Владимир Зеленский. Фото © РИА Новости

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерскую позицию по итогам первого тура выборов главы государства с результатом 30,23% голосов. Об этом свидетельствуют данные украинской ЦИК по результатам обработки 99,01% протоколов.

Действующий президент Пётр Порошенко набирает 15,92% голосов, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,39% избирателей.

Глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко находится на четвёртом месте с предварительным результатом 11,68%.

Ранее ЦИК Украины официально заявила, что во второй тур выборов выходят Зеленский и Порошенко.

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