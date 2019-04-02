В московское метро вернулись жетоны

Приобрести их можно в сувенирных магазинах подземки. Там же продаются кольца, брелоки, браслеты и вкладыши с функцией карты "Тройка".

Столичный метрополитен выпустил лимитированную коллекцию жетонов, которые можно будет использовать для оплаты проезда. Приобрести их можно в сувенирных магазинах подземки, а пополнять тем же способом, что и карту "Тройка": внутри вшит специальный чип.

— Первые коллекционные жетоны мы выпустили ограниченным тиражом в августе прошлого года, — рассказала ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. — Мы получили много положительных отзывов об идее выпуска "Тройки" в виде жетона. Сотни пользователей метро захотели купить такой сувенир.

Отметим, что карту "Тройка" уже выпускали в виде браслета и брелока для ключей, а в октябре 2017 года в продажу поступила "Тройка" в форме кольца. Бывают даже лимитированные коллекции. Так, недавно в Москве появились кольца-проездные со стразами стоимостью 2300 рублей за штуку.