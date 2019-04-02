РАН сообщила о завершении научной миссии телескопа "Спектр-Р"

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РАН сообщила о завершении научной миссии телескопа "Спектр-Р"

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Художественное изображение космического радиотелескопа "Спектр-Р". Фото: ©ИКИ РАН/ НПО имени Лавочкина

Руководство академии наук намерено ходатайствовать перед властями о награждении участников проекта.

Российская академия наук сообщила о завершении работы космического радиотелескопа "Спектр-Р" в рамках международного научного проекта наземно-космического интерферометра "Радиоастрон". Как заявил президент РАН Александр Сергеев, академия намерена добиваться от руководства страны награждения сотрудников уникальной научной миссии.

Давайте сформулируем предложения руководству страны, — отметил во время заседания Совета РАН по космосу Александр Сергеев, ответив тем самым на соответствующее предложение участников встречи.

По словам президента РАН, благодаря проекту "Радиоастрон" российские учёные получили уникальные результаты. В частности, только за первый год работы проекта были проведены наблюдения 29 активных ядер галактик, девяти нейтронных звёзд, шести источников мазерных линий в районах образования звёзд и планетных систем.

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