РАН сообщила о завершении научной миссии телескопа "Спектр-Р"

Российская академия наук сообщила о завершении работы космического радиотелескопа "Спектр-Р" в рамках международного научного проекта наземно-космического интерферометра "Радиоастрон". Как заявил президент РАН Александр Сергеев, академия намерена добиваться от руководства страны награждения сотрудников уникальной научной миссии.
— Давайте сформулируем предложения руководству страны, — отметил во время заседания Совета РАН по космосу Александр Сергеев, ответив тем самым на соответствующее предложение участников встречи.
По словам президента РАН, благодаря проекту "Радиоастрон" российские учёные получили уникальные результаты. В частности, только за первый год работы проекта были проведены наблюдения 29 активных ядер галактик, девяти нейтронных звёзд, шести источников мазерных линий в районах образования звёзд и планетных систем.
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