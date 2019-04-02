Delivery Club посмеялся над утонувшей подлодкой "Курск"

Пользователи Сети обратили внимание, похоже, на самую неудачную шутку в истории компании Delivery Club. В ней сотрудник сервиса доставки посмеялся над утонувшей в 2000 году подводной лодкой К-141 "Курск".

29 марта компания Delivery Club объявила в группе в соцсети "ВКонтакте" о запуске доставки фастфуда из ресторанов KFC по городу Самаре. "Куриный десант уже в Самаре. Встречайте с доставкой на дом", — гласит пост. В комментариях один из пользователей спросил у компании: "А Курск где?" Ответ Delivery Club не заставил себя долго ждать, но он оказался крайне неожиданным. "Там, где подводные лодки паркуют?" — ответил вопросом на вопрос сотрудник сервиса.

Неудачную шутку быстро удалили, однако нашлись люди, которые успели сделать скриншот с провальным комментарием. Теперь картинка расходится по соцсетям и собирает осуждающие комментарии.

Лайф обратился с вопросом о судьбе автора шутки про "Курск" в Delivery Club, но компания не смогла дать оперативный ответ.

Заметим, кстати, что трагедия подлодки "Курск" не первый раз становится объектом неудачных шуток. В прошлом году издание "Советский спорт" написало в "Твиттере": "Курск не всплыл", комментируя проигрыш курской команды "Авангард" в финале Кубка России.