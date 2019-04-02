Подробности ЧП в сельхозинституте: взорвалась колба с реактивом

Как стало известно Лайфу, в Институте сельскохозяйственной микробиологии на шоссе Подбельского в Пушкине действительно произошёл взрыв, однако совсем небольшой.
— У лаборантки взорвалась колба с реактивом, вследствие чего она получила резаные раны от разлетевшегося стекла, — сообщил источник в экстренных службах.
Женщину госпитализировали, но её жизни ничего не угрожает.
Отметим, что более серьёзный инцидент произошёл сегодня на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Там сработала мина. Есть пострадавшие.
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