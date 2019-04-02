Минобороны РФ раскрыло подробности взрыва в военной академии в Петербурге

Взрыв произошёл в одном из служебных помещений административного здания академии, отметили в ведомстве.

В Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошёл взрыв "безоболочного предмета". Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

— 2 апреля около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета, — сообщили в ведомстве.

По данным военных, при взрыве пострадало три человека. Им оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, подчеркнули в Минобороны. Руководство учебного заведения помогает сотрудникам правоохранительных органов установить обстоятельства произошедшего.

Напомним, в результате взрыва обрушился пролёт лестницы. Заблокированных людей эвакуировали при помощи пожарной лестницы. Также известно о пострадавших. Лайф публиковал их список, а также видео с места происшествия.