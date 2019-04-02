Опубликован список пострадавших при взрыве в военной академии в Петербурге

Телеграм-канал "Mash на Мойке" публикует список пострадавших в результате взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Информация об их состоянии выясняется. По предварительным данным, госпитализация потребовалась лишь двум из четырёх.
Пострадавшие:
— старший лейтенант Головачева В. (преподаватель восьмого факультета)
— полковник Курдай Н. (замначальника кафедры)
— полковник Закиров Р. (старший преподаватель)
— майор Тонышев А. (старший бортовой оператор)
Напомним, в результате взрыва обрушился лестничный пролёт. Заблокированных людей пришлось эвакуировать при помощи пожарной лестницы. Ранее Лайф публиковал фото и видео с места ЧП.
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