Опубликован список пострадавших при взрыве в военной академии в Петербурге

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Опубликован список пострадавших при взрыве в военной академии в Петербурге

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Телеграм-канал "Mash на Мойке" публикует список пострадавших в результате взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Информация об их состоянии выясняется. По предварительным данным, госпитализация потребовалась лишь двум из четырёх.

Пострадавшие:

— старший лейтенант Головачева В. (преподаватель восьмого факультета)

— полковник Курдай Н. (замначальника кафедры)

— полковник Закиров Р. (старший преподаватель)

— майор Тонышев А. (старший бортовой оператор)

Напомним, в результате взрыва обрушился лестничный пролёт. Заблокированных людей пришлось эвакуировать при помощи пожарной лестницы. Ранее Лайф публиковал фото и видео с места ЧП.

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