Беглов приехал на место взрыва в военной академии в Петербурге

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Беглов приехал на место взрыва в военной академии в Петербурге

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Александр Беглов. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на место взрыва Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, в результате взрыва в академии обрушился лестничный пролёт. Заблокированных людей пришлось эвакуировать при помощи пожарной лестницы. По предварительным данным, пострадало четыре человека. Ранее Лайф опубликовал фото с места ЧП.

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