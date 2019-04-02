Беглов приехал на место взрыва в военной академии в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на место взрыва Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Напомним, в результате взрыва в академии обрушился лестничный пролёт. Заблокированных людей пришлось эвакуировать при помощи пожарной лестницы. По предварительным данным, пострадало четыре человека. Ранее Лайф опубликовал фото с места ЧП.
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