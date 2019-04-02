Эксперты объяснили популярность Порошенко у избирателей за рубежом

По данным ЦИК Украины, действующий президент страны победил в первом этапе выборов в заграничном округе.

Пётр Порошенко стал лидером среди кандидатов в президенты у заграничных избирателей, так как люди голосуют за действующую власть, обеспечившую им выезд с Украины. К такому выводу пришли член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом.

— Люди, которые сейчас живут за рубежом, достаточно хорошо устроены и во многом благодаря тому, что Украина получила пусть и ограниченный, но всё-таки безвиз, — сказал Безпалько.

По его словам, большинство голосов за Порошенко были собраны с помощью подкупов, манипуляций с данными паспортов и прочих фальсификаций. Помимо того, по слухам, голосовать за Порошенко принуждали бюджетников.

— В основном за рубежом голосовала так называемая клиентела, то есть работники диппредставительств, люди, так или иначе зависящие от нынешней власти, члены их семей. Поэтому я не вижу ничего необычного в том, что они проголосовали за Порошенко, за действующую власть, — сказал, в свою очередь, Владимир Жарихин.

Напомним, по результатам голосования избирателей заграничного округа лидером на первом этапе выборов в президенты Украины стал Пётр Порошенко.