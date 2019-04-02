В Москве наградили победителей студенческой олимпиады "Я — профессионал"

В Москве подвели итоги конкурса-олимпиады "Я — профессионал", где участвуют студенты российских вузов. Победители получили не только денежные премии, но и льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях.

Стоит отметить, что 106 человек получили золотые медали, серебряные — 139, а бронзовые — 190. Дипломантами олимпиады стали 3472 студента и выпускника.

— Наш конкурс за год вырос в два раза. Очень приятно, что дипломантами конкурса стали представители 75 субъектов России. Это значит, что необязательно ехать в Москву, чтобы получить признание, — заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

В свою очередь, первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что лидер страны выстроил целую систему поиска и отбора талантливых студентов. Он добавил, что этот конкурс занимает одно из важнейших мест в этой системе. Кириенко также отметил и широкую географию победителей олимпиады в этом году. Здесь речь идёт и о Башкирии, и Приморье, и Перми, и Нижнем Новгороде.

"Я — профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия — страна возможностей".