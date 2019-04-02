Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин в среду, 3 апреля, примет участие в открытии завода Mercedes в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Президент России Путин примет 3 апреля участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz. Предприятие построено на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области, — говорится в сообщении.
Ожидается, что глава государства осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу "полностью гибкой сборки", сделанную с применением технологии "Индустрия 4.0", которая позволяет наладить сборку нескольких автомобильных платформ сразу.
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