Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

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Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

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Фото: © Pixabay

Ожидается, что глава государства осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу "полностью гибкой сборки".

Президент России Владимир Путин в среду, 3 апреля, примет участие в открытии завода Mercedes в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Путин примет 3 апреля участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz. Предприятие построено на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области, — говорится в сообщении.

Ожидается, что глава государства осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу "полностью гибкой сборки", сделанную с применением технологии "Индустрия 4.0", которая позволяет наладить сборку нескольких автомобильных платформ сразу.

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