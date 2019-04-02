Тимошенко стала лидером голосования в колонии, где сидела

Политика там поддержали 110 человек, за Зеленского проголосовали 68 человек, за Порошенко было отдано 20 голосов.

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко набрала на президентских выборах большинство голосов на избирательном участке в Качановской исправительной колонии, где она отбывала тюремный срок.

По данным сайта ЦИК Украины, из 217 избирателей Тимошенко там поддержали 110 человек. За Зеленского проголосовали 68 человек, за Порошенко было отдано 20 голосов.

В 2010 году, после победы на выборах президента Виктора Януковича, в отношении Тимошенко был возбуждён ряд уголовных дел, в том числе так называемое газовое дело. Тимошенко обвинили в ущербе государственному бюджету на сумму 100 миллиардов гривен (около трёх с половиной миллиардов долларов).

Затем 11 апреля 2011 года бывший тогда генеральный прокурор Украины Ренат Кузьмин сообщил о возбуждении нового дела "о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ в 2009 году".

Суд признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам колонии. Тимошенко была освобождена после государственного переворота в 2014 году.