Кириенко: Компании начали "драться" за победителей олимпиады "Я — профессионал"

Ведущие российские компании начинают "драться" за медалистов студенческой олимпиады "Я — профессионал", заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

— Вы точно попали под прицел крупнейших российских компаний. Я вижу здесь директоров крупнейших российских компаний, лидеров рынка, каждый из которых ходит с записочками, выписывает себе победителей. В общем, они начинают за вас драться, — заявил Кириенко.

Он считает, что такой ажиотаж среди компаний — это здорово и очень важно. Кириенко также отметил, что сейчас медалистов ждут собеседования, по итогам которых они получат возможность пройти стажировку и "заранее спланировать карьеру".

Что касается золотых медалистов (а у двоих даже по две высшие награды), то их Кириенко называет суперменами и невероятными людьми.

— Я вами восхищаюсь, вы действительно герои для страны, — подытожил первый замглавы Администрации Президента.

Напомним, сегодня в Москве наградили победителей студенческой олимпиады. 106 человек получили золотые медали, серебряные — 139, а бронзовые — 190.

"Я — профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия — страна возможностей".