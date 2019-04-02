В новом трейлере "Мстителей" супергерои снова повстречали Таноса

Marvel опубликовала новый трейлер фильма "Мстители: финал". Вместе с тем стало известно, когда в Москве состоится специальный показ картины.

Киностудия Marvel опубликовала третий трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года — "Мстители: финал". Свежий видеоролик продемонстрировал много новых сцен, которые проясняют судьбу некоторых персонажей. Например, теперь зрители точно знают, что Тони Старка не оставят погибать в космосе, Капитан Америка помирится с Железным человеком, а команда "Мстителей" снова столкнётся с Таносом.

Параллельно с запуском трейлера Энтони и Джо Руссо, режиссёры фильма, объявили о начале продаж премьерных билетов. Кроме того, выяснилось, что часть москвичей сможет увидеть "Финал" за несколько дней до всероссийского старта проката. Пётр Шепотинник, директор по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, рассказал, что посетители мероприятия смогут посмотреть новую картину уже 23 апреля. Тогда как для всех остальных картину начнут крутить только 29-го числа.