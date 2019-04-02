В Московском зоопарке родился детёныш редкой африканской антилопы дикдик

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В Московском зоопарке родился детёныш редкой африканской антилопы дикдик

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Первые два месяца он будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на взрослый корм.

В Московском зоопарке родился детёныш дикдиков Кирка, миниатюрных африканских антилоп. Об этом сообщает официальный сайт зоосада.

Сейчас его вес не достигает и полукилограмма, встать на ноги он сумел сразу после рождения. Первые два месяца малыш будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на взрослый корм — траву и листья.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, вероятнее всего, посетители смогут увидеть всё счастливое семейство антилоп летом этого года.

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Впрочем, его сходство с любимым многими Бэмби можно заметить уже сейчас.

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