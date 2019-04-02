В Московском зоопарке родился детёныш редкой африканской антилопы дикдик

Первые два месяца он будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на взрослый корм.

Делимся чудесными новостями: у нас родился дикдик Кирка! Пока малыш не отходит от матери ни на шаг, но все же проявляет большое любопытство к окружающему миру и своим сородичам 🌈🍃🐾 Добро пожаловать, крошка дикдик 💕

Vd: Н.Назарова pic.twitter.com/ZqMt7L4wpg — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 2 апреля 2019 г.

В Московском зоопарке родился детёныш дикдиков Кирка, миниатюрных африканских антилоп. Об этом сообщает официальный сайт зоосада.

Сейчас его вес не достигает и полукилограмма, встать на ноги он сумел сразу после рождения. Первые два месяца малыш будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на взрослый корм — траву и листья.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, вероятнее всего, посетители смогут увидеть всё счастливое семейство антилоп летом этого года.

Впрочем, его сходство с любимым многими Бэмби можно заметить уже сейчас.