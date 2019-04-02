Панин назвал россиян "обществом злобных уродцев"

Артист напомнил о девочке с пороком сердца, о которой он рассказывал ранее, и подчеркнул, что соотечественники делают вид, что их это не касается.

Скандальный российский актёр Алексей Панин раскритиковал граждан России, назвав их самыми злыми людьми в мире. Его цитирует издание "Дни.ру".

Как сообщает портал, Панин вспомнил о том, как впервые услышал о смерти артистки Натальи Крачковской. Тогда он решил прочесть комментарии под некрологом и не поверил глазам.

—Кроме добрых слов..., там было огромное количество гадостей. <...> Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты и не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире! — поразился Панин.

Панин также напомнил о девочке Ксении с пороком сердца, о которой он рассказывал в своём инстаграме, и подчеркнул, что соотечественники делают вид, что их такие беды не касаются.

— Они оставляют сотни тупых комментариев <...>, а глядя в глаза умирающей девочке, которой нужна помощь, делают вид, что их это не касается! Общество злобных уродцев, которые ненавидят всех вокруг себя, — резюмировал он.

Ранее Панин в "Инстаграме" опубликовал пост, в котором выразил ненависть к России. Впрочем, после этого он попытался объясниться.