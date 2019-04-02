Медведев рассказал о "регуляторной гильотине", которая поможет бизнесу в России

По словам премьер-министра, правовые механизмы по помощи предпринимателям должны быть закреплены в федеральных законах до 2021 года.

Правительство намерено применить механизм "регуляторной гильотины" для помощи предпринимателям. Об этом на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отметил глава правительства, президент уже поддержал данную инициативу.

— То есть отсечь все те ненужные нормативные акты, которые копились десятилетиями, которые существуют и применяются ещё с периода существования СССР... До 1 января 2021 года этот механизм должен быть закреплён в федеральных законах, — сказал Дмитрий Медведев.

По словам премьера, это будет системная мера, которая существенно облегчит жизнь бизнеса.

— Речь идёт о том, чтобы вот этот весь объём прежних и зачастую очень консервативных нормативных актов, которые действуют в сфере регулирования, просто именно отрезать. Поскольку такая идея возникла, возник и термин "гильотина". Мы сейчас дорожную карту разработали по поводу того, как к этому двигаться, — подытожил Медведев.