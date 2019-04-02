Предполагаемый организатор теракта в питерском метро не признал свою вину

Как уже сообщал Лайф, при взрыве на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибло 16 человек, среди которых и смертник.

Предполагаемый организатор теракта в Петербургском метрополитене Аброр Азимов не признаёт свою вину. Об этом он заявил на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривают уголовное дело по существу.

— Категорически не согласен с обвинением, — заявил он, заслушав обвинительное заключение.

Помимо него вину не признают и другие десять фигурантов дела.

Как сообщал Лайф, взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибло 16 человек, среди них сам смертник Акбаржон Джалилов.