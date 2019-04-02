Marvel откажется от эксплуатации камео Стэна Ли после новых "Мстителей"

Режиссёр "Мстителей" Джон Руссо заявил, что камео Стэна Ли в "Финале" будет последним. Об этом постановщик рассказал в процессе пресс-тура в Индии, сообщает GS.
Как я понимаю, камео Стэна Ли в "Финале" будет последним. Не помню, был ли он в состоянии сняться для "Вдали от дома", однако работать вместе с ним было замечательно
Джон Руссо
Напомним, создатель многих персонажей вселенной Marvel появлялся во всех фильмах киновселенной, даже уже после своей смерти — в "Капитане Марвел". Кроме того, камео Ли были в проектах по лицензии, например в мультфильме "Человек-паук: через вселенные".
Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года. Ему было 95 лет. Ли длительное время боролся с пневмонией.
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