Marvel откажется от эксплуатации камео Стэна Ли после новых "Мстителей"

По словам режиссёра Джона Руссо, "Финал" будет последней лентой с участием автора культовых комиксов.

Режиссёр "Мстителей" Джон Руссо заявил, что камео Стэна Ли в "Финале" будет последним. Об этом постановщик рассказал в процессе пресс-тура в Индии, сообщает GS.

Как я понимаю, камео Стэна Ли в "Финале" будет последним. Не помню, был ли он в состоянии сняться для "Вдали от дома", однако работать вместе с ним было замечательно Джон Руссо

Напомним, создатель многих персонажей вселенной Marvel появлялся во всех фильмах киновселенной, даже уже после своей смерти — в "Капитане Марвел". Кроме того, камео Ли были в проектах по лицензии, например в мультфильме "Человек-паук: через вселенные".

Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года. Ему было 95 лет. Ли длительное время боролся с пневмонией.