Стало известно, как создавались спецэффекты для финала "Игры престолов" — видео

Вместе с этим телеканал HBO решил выпустить сразу два новых рекламных ролика культового шоу.

На официальном ютуб-канале сериала "Игра престолов" вышло сразу три новых видео. Первое посвящено спецэффектам 8-го сезона, который станет заключительным для шоу. Авторы сериала показали, как создавались битвы многотысячных армий, самые масштабные бои и фрагменты с драконами.

Одновременно телеканал опубликовал два рекламных видео — "Вместе" и "Выживание". Оба ролика посвящены подготовке героев сериала к заключительной битве.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнётся 14 апреля.