Медалисты олимпиады "Я — профессионал" могут начать карьеру в Минобрнауки

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Медалисты олимпиады "Я — профессионал" могут начать карьеру в Минобрнауки

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Фото © VK/Олимпиада студентов «Я — профессионал»

Глава Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что медалисты студенческой олимпиады "Я — профессионал" могут начать карьеру в его ведомстве, если захотят.

Сейчас мы пока говорим об университетах, но если ребята проявят желание и интерес к государственной службе, конечно, будем считать их нашим кадровым резервом, — заявил он на церемонии награждения призёров в Москве.

Ранее первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что крупнейшие компании уже начинают "драться" за медалистов студенческой олимпиады.

Олимпиада "Я — профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия — страна возможностей".

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