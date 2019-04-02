Экс-супруг Началовой добился пересмотра иска к певице о 20 млн рублей и квартире

Нижегородский областной суд отменил постановления нижестоящей инстанции, судью которого адвокаты Фролова подозревали с предвзятости из-за его совместной работы с возлюбленным артистки.

Сразу два постановления Нижегородского городского суда по делу умершей певицы Юлии Началовой и её бывшего супруга Александра Фролова, которые судились из-за частичного права собственности на квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов рублей, были отменены. Так решила вышестоящая инстанция — Областной суд Нижегородской области.

Фактически судья принял сторону Фролова, адвокаты которого ещё на предыдущих этапах судебного процесса отмечали возможную предвзятость судей Нижнего Новгорода. В частности, судья Алексей Чайко ранее работал помощником судьи в Нижегородском областном суде, где в то время трудился последний возлюбленный певицы Вячеслав Кудря.

Областной суд не только вернул рассмотрение дела по подсудности в Москву, чтобы исключить возможность кого-либо повлиять на процесс, но и вынес председательствующему Нижегородского городского суда частное определение за грубое нарушение закона.

Напомним, бывший хоккеист Алексей Фролов пять лет жил вместе с певицей в гражданском браке в четырёхкомнатной квартире, которая досталась Юлии Началовой от другого бывшего супруга — футболиста Евгения Алдонина. В 2015 году хоккеист хотел выкупить половину квартиры и отдал певице 20 миллионов рублей. За что, по его словам, получил расписку от Началовой. Данная бумага в суде используется как важное вещественное доказательство и скоро должна быть направлена на экспертизу.

Спустя год Фролов и Началова расстались. А в 2018-м артистка заявила, что так и не получила от бывшего супруга денег, потому никаких прав на квартиру он не имеет. Позднее Началова оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде, заключила договор цессии с одной из инвестиционных организаций, которая и подала иск к Фролову с требованием 20 млн рублей. В свою очередь Фролов заявил о правах на половину квартиры Началовой. Отметим, так как право на квартиру оспаривается, согласно договору цессии, Началова автоматически попала в ответчики наравне с Фроловым по иску инвестиционной компании.

Как сообщал Лайф, певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. PR-директор исполнительницы заявила, что причиной смерти стал сепсис. Причём ухудшение здоровья началось после подачи иска Фроловым. Позднее помощница Юлии Началовой сообщила, что последней волей певицы стало окончательное решения вопроса с жильём, чтобы её дочь Вера не осталась без крыши над головой.